Lega e Forza Italia non voteranno la risoluzione Casini (Di mercoledì 20 luglio 2022) I sintomi si erano già palesati dopo l'annuncio di Mario Draghi nel pomeriggio: il voto alla risoluzione Casini e non a quella presentata dal centrodestra di governo. E alla fine è arrivata la conferma: Lega e Forza Italia non voteranno la fiducia al governo Draghi, con la formula presentata dall'ex Presidente della Camera dei deputati. Ad annunciare la mossa dei due partiti – che, di fatto, tolgono il sostegno all'attuale esecutivo guidato dall'ex governatore della Banca Centrale Europea – sono stati Anna Maria Bernini e Stefano Candiani (che ha parlato al posto di Salvini). La prima a parlare è stata la senatrice Anna Maria Bernini a nome di Forza Italia che ha annunciato la non partecipazione del suo partito al voto di fiducia basato sulla ...

