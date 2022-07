Lega e Forza Italia chiedono discontinuità: "Draghi bis ma senza 5 stelle" (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - Serve un nuovo patto di governo ma va rinegoziato con un accordo che segni discontinuità e che preveda alcuni punti tra cui l'esclusione del Movimento 5 stelle e un'agenda rinnovata. Il centrodestra - riferiscono fonti informate all'AGI - sta preparando un documento per la risoluzione da votare a palazzo Madama: nero su bianco alcuni punti con i quali secondo i leader del centrodestra il premier Draghi dovrebbe ripartire. "La situazione è cambiata. Draghi non può far finta di niente", sottolineano le stesse fonti. A chi chiedeva se Silvio Berlusconi appoggerà la richiesta leghista di un "nuovo governo Draghi", un alto dirigente di Forza Italia ha risposto che gli ex lumbard hanno l'appoggio degli azzurri nella richiesta di "sedersi tutti insieme attorno a un ... Leggi su agi (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - Serve un nuovo patto di governo ma va rinegoziato con un accordo che segnie che preveda alcuni punti tra cui l'esclusione del Movimento 5e un'agenda rinnovata. Il centrodestra - riferiscono fonti informate all'AGI - sta preparando un documento per la risoluzione da votare a palazzo Madama: nero su bianco alcuni punti con i quali secondo i leader del centrodestra il premierdovrebbe ripartire. "La situazione è cambiata.non può far finta di niente", sottolineano le stesse fonti. A chi chiedeva se Silvio Berlusconi appoggerà la richiesta leghista di un "nuovo governo", un alto dirigente diha risposto che gli ex lumbard hanno l'appoggio degli azzurri nella richiesta di "sedersi tutti insieme attorno a un ...

