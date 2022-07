LazioSoundFestival | gli appuntamenti del 21 e 22 luglio già sold-out

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Due serate giàout per LAZIOSound Festival che il 21 e 22accoglie sul palcoscenico ai piedi del Castello di Santa Severa due artiste amatissime dal pubblico di ogni età: Myss Keta, il 21, e Margherita Vicario, il 22. Proseguono così glifino al 24ai piedi del suggestivo castello del litorale laziale con LAZIOSound Festival, il principale appuntamento annuale con il programma musicale della Regione Lazio che vedrà i giovani talenti vincitori di LAZIOSound Scouting esibirsi sullo stesso palco di grandi artisti della musica italiana e internazionale: dopo Myss Keta e Margherita Vicario, saranno ospiti anche Dimitri from Paris (23) e I Solisti Aquilani & Daniele Orlando (24). Il 21 ...

