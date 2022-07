Lazio, pericolo Siviglia: spagnoli pronti a tornare alla carica per Luis Alberto (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Siviglia è vicino a chiudere la cessione di Koundé al Chelsea. Fondi con cui dare l’assalto a Luis Alberto Il Siviglia potrebbe presto far cassa con la cessione di Koundé al Chelsea. Dovrebbero essere circa 60 i milioni incassati dal club spagnolo dalla vendita del difensore e una volta chiuso l’affare, riferisce il collega Alfredo Pedullà, potrebbero tornare a farsi avanti per Luis Alberto della Lazio, accostato al club da mesi. I capitolini andrebbero poi a loro volta all’assalto di Ilic, desiderio di mercato di Sarri bloccato da tempo e in uscita dal Verona. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ilè vicino a chiudere la cessione di Koundé al Chelsea. Fondi con cui dare l’assalto aIlpotrebbe presto far cassa con la cessione di Koundé al Chelsea. Dovrebbero essere circa 60 i milioni incassati dal club spagnolo dvendita del difensore e una volta chiuso l’affare, riferisce il collega Alfredo Pedullà, potrebberoa farsi avanti perdella, accostato al club da mesi. I capitolini andrebbero poi a loro volta all’assalto di Ilic, desiderio di mercato di Sarri bloccato da tempo e in uscita dal Verona. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Il #Siviglia pronto a riprovarci per #LuisAlberto ?? - Felipeeeeee1900 : RT @callmegoodlife: Nessuno vuole che Acerbi resti. Acerbi per primo non vuole. È sul mercato ma serve il compratore. Sarri è l’ALLENATORE… - Aquila6811 : RT @callmegoodlife: Nessuno vuole che Acerbi resti. Acerbi per primo non vuole. È sul mercato ma serve il compratore. Sarri è l’ALLENATORE… - callmegoodlife : Nessuno vuole che Acerbi resti. Acerbi per primo non vuole. È sul mercato ma serve il compratore. Sarri è l’ALLENA… - RosciEdoardo : RT @LALAZIOMIA: Via Lazio, palo di pubblica illuminazione da sostituire: pericolo di cedimento | SiracusaPress -