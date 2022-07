Lavrov, obiettivi russi non riguardano più solo il Donbass (Di mercoledì 20 luglio 2022) Gli obiettivi militari russi sono cambiati e non si concentrano più "solo" sull'Ucraina orientale e il Donbass ma riguardano "una serie di altri territori": lo ha annunciato il ministro degli Esteri ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) Glimilitarisono cambiati e non si concentrano più "" sull'Ucraina orientale e ilma"una serie di altri territori": lo ha annunciato il ministro degli Esteri ...

