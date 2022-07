Lavrov e Putin tornano alla carica contro l' Occidente | i nuovi obiettivi russi

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Lavrov: 'Le trattative con Kiev ora non hanno senso'. Putin: 'Una nuova era comincia nella storia del mo… - AndreaRomano9 : L’osceno commento della portavoce di #Lavrov e i festeggiamenti di #Mosca per la crisi italiana dovrebbero aprire g… - ninoBertolino : RT @tempoweb: #Guerra #Russia-#Ucraina, lo schiaffo di Sergej #Lavrov all’Occidente: “Andremo oltre il #Donbass” #20luglio #iltempoquotidia… - tempoweb : #Guerra #Russia-#Ucraina, lo schiaffo di Sergej #Lavrov all’Occidente: “Andremo oltre il #Donbass” #20luglio… - StefaniaFalone : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA I Lavrov: 'Le trattative con Kiev ora non hanno senso'. Putin: 'Una nuova era comincia nella storia del mondo' #… -

, OBIETTIVI RUSSI NON RIGUARDANO PIÙ SOLO IL DONBASS - Gli obiettivi militari russi sono cambiati e non si concentrano più 'solo' sull'Ucraina orientale e il Donbass ma riguardano '...Oggi, la geografia è diversa', ha affermato. Il capo della diplomazia russa ha quindi minacciato che se l'Occidente fornirà a Kiev armi a lungo raggio, 'gli obiettivi dell'operazione speciale ...Putin attacca l'Occidente.Ha assunto una posizione di leader in gran parte «saccheggiando le altre nazioni e non può proporre il suo come modello di sviluppo». Lo ha detto ...Il ministro degli esteri russo afferma che Mosca punta territori a sud; da aprile non avrebbero più ricevuto riscontri dall’Ucraina per la pace.