Laura Chiatti | “La crisi con Marco? È vero Vi spiego tutto”

Pubblicità

zazoomblog : Laura Chiatti quaranta candeline per l’attrice Il momento più bello della festa – FOTO - #Laura #Chiatti… - GossipItalia3 : Laura Chiatti sulla crisi con Marco Bocci: “Mai pensato di lasciarci” #gossipitalianews - redazionerumors : Durante un'intervista, l'attrice si è raccontata a cuore aperto e ha parlato anche di quando con Marco Bocci tirava… - RegalinoV : Laura Chiatti sulla crisi con Marco Bocci: “Mai pensato di lasciarci” - infoitcultura : Laura Chiatti e Marco Bocci, la crisi: l'attrice vuota il sacco - -

L'attrice svela le difficoltà nel rapporto: "Certe turbolenze non fanno sconti a nessuna coppia" Da qualche anno la coppia di attori formata dae Marco Bocci è una delle più amate dai fan. Però, come spesso accade e ne abbiamo avuto delle prove freschissime con la rottura tra Totti e Ilary Blasi, anche i legami più solidi ...Da qualche anno la coppia di attori formata dae Marco Bocci è una delle più amate dai fan. Però, come spesso accade e ne abbiamo avuto delle prove freschissime con la rottura tra Totti e Ilary Blasi, anche i legami più solidi ...Laura Chiatti, attrice che da poco ha compiuto 40 anni, si è raccontata al settimanale Chi e per la prima volta ha parlato della crisi affrontata lo scorso anno con il marito, attore e regista Marco B ...L'attrice svela le difficoltà nel rapporto: "Certe turbolenze non fanno sconti a nessuna coppia" Da qualche anno la coppia di attori formata da Laura ...