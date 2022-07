L' attore 76enne ha dato del parassita al produttore Irwin Winkler In fondo chi è Rocky se non lui stesso?

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Un post condiviso su Instagram e poi cancellato. Ma che ha già fatto discutere amanti del cinema e non. Sylvester Stallone ha indirizzato un pensiero decisamente convinto e stizzito aldella saga die della successiva Creed. Il motivo? Non ha mai goduto dei diritti del franchise. E ora li pretende. Almeno una parte. Sylvester Stallone: amori, figli e carriera guarda le foto Leggi anche › “Il grande Sly”: la biografia di Sylvester Stallone è in libreria ...