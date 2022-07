Latina, operazione Piccadilly 2: scoperto riciclaggio di denaro per 9 milioni di euro (Di mercoledì 20 luglio 2022) Latina. Non si fermano i controlli della Guardia di Finanza. Ulteriori sviluppi hanno riguardato l’operazione Piccadilly e, facendo tesoro dei risultati ottenuti, l’attività delle Fiamme Gialle ha portato a galla un’ingente attività di riciclaggio a carico delle 5 persone precedentemente indagate. Ma non solo. Individuate a carico di altre 7 persone disponibilità finanziarie detenute fuori dall’Italia per un importo pari a 600.000 euro. In particolare, militari del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Latina hanno concluso 12 controlli fiscali all’esito dei quali sono stati constatati rilievi di natura fiscale per quasi 9 milioni di euro, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 4 e 4-bis, della L. 537/1993 sulla tassazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 luglio 2022). Non si fermano i controlli della Guardia di Finanza. Ulteriori sviluppi hanno riguardato l’e, facendo tesoro dei risultati ottenuti, l’attività delle Fiamme Gialle ha portato a galla un’ingente attività dia carico delle 5 persone precedentemente indagate. Ma non solo. Individuate a carico di altre 7 persone disponibilità finanziarie detenute fuori dall’Italia per un importo pari a 600.000. In particolare, militari del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle dihanno concluso 12 controlli fiscali all’esito dei quali sono stati constatati rilievi di natura fiscale per quasi 9di, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 4 e 4-bis, della L. 537/1993 sulla tassazione ...

