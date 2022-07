Lapo Elkann piange Draghi: «Mandano a casa l’italiano più rispettato al mondo. Sono solo dei Fantozzi di provincia» (Di mercoledì 20 luglio 2022) Come da liturgia, tutto l’elenco delle tendenze di Twitter è stato monopolizzato dalla crisi di governo. L’unico a fare eccezione è #a?kkokusuvar, che sembra l’acronimo di una nuova formazione parlamentare ma è una serie turca trasmessa da Fox. Tra i tweet con più reaction spunta anche quello di Lapo Elkann, erede della famiglia Agnelli un tempo più noto per i gossip che per le sue attività imprenditoriali. Elkann si espone per sostenere direttamente Mario Draghi e screditare i leader dei partiti che hanno guidato la crisi nelle ultime ore: «Complimenti ai fenomeni che Mandano a casa l’italiano più rispettato a livello internazionale che ha tentato con ogni sforzo di dare una mano ad un Paese disastrato da una manica di buffoni e scappati di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 luglio 2022) Come da liturgia, tutto l’elenco delle tendenze di Twitter è stato monopolizzato dalla crisi di governo. L’unico a fare eccezione è #a?kkokusuvar, che sembra l’acronimo di una nuova formazione parlamentare ma è una serie turca trasmessa da Fox. Tra i tweet con più reaction spunta anche quello di, erede della famiglia Agnelli un tempo più noto per i gossip che per le sue attività imprenditoriali.si espone per sostenere direttamente Marioe screditare i leader dei partiti che hanno guidato la crisi nelle ultime ore: «Complimenti ai fenomeni chepiùa livello internazionale che ha tentato con ogni sforzo di dare una mano ad un Paese disastrato da una manica di buffoni e scappati di ...

