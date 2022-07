Lady Oscar: l’eroina androgina che sfidò la televisione | Un fumetto che ha ispirato tante donne (Di mercoledì 20 luglio 2022) Fortunatamente i tempi cambiano e le donne non sono più relegate a ruoli da belle statuine, belle, in attesa di principe azzurro/salvatore. Molto tempo ci è voluto. Ma c’è un’eroina dei fumetti che ha precorso i tempi. È stata l’eroina di una generazione di bambine, bambine che odiavano il rosa, le trine e i merletti e che si identificavano con questa ragazza abile con la spada. Lady Oscar (web source)Berusaiyu no bara Il vero titolo della serie animata che noi abbiamo sempre chiamato Lady Oscar è proprio Berusaiyu no bara, traslitterazione dal giapponese ???????? che significa letteralmente Le rose di Versailles. Nato come manga shojo (cioè per ragazze), disegnato da una donna, Riyoko Ikeda, è apparso per la prima volta sulla rivista Margaret nel lontano 1972. La vicenda è (molto) ... Leggi su newstv (Di mercoledì 20 luglio 2022) Fortunatamente i tempi cambiano e lenon sono più relegate a ruoli da belle statuine, belle, in attesa di principe azzurro/salvatore. Molto tempo ci è voluto. Ma c’è un’eroina dei fumetti che ha precorso i tempi. È statadi una generazione di bambine, bambine che odiavano il rosa, le trine e i merletti e che si identificavano con questa ragazza abile con la spada.(web source)Berusaiyu no bara Il vero titolo della serie animata che noi abbiamo sempre chiamatoè proprio Berusaiyu no bara, traslitterazione dal giapponese ???????? che significa letteralmente Le rose di Versailles. Nato come manga shojo (cioè per ragazze), disegnato da una donna, Riyoko Ikeda, è apparso per la prima volta sulla rivista Margaret nel lontano 1972. La vicenda è (molto) ...

