La versione di Bakayoko | «Nelle immagini della perquisizione non si vede tutto Gli agenti ci hanno messi in pericolo» – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 20 luglio 2022) A due giorni dalle polemiche sullaavvenuta a Milano, Tiemouecommenta quanto successo. Quattro storie sul suo profilo Instagram in cui il centrocampista francese del Milan dice che «nelche è stato postato sui social non si. Questa è la parte più tranquilla di quanto accaduto». Come raccontato dalla polizia, il calciatore è stato fermato perché corrispondeva alla descrizione di una persona ricercata per una sparatoria avvenuta qualche giorno prima in corso Como. «Le autorità milanesidichiarato che l’arresto è stato un errore. Errare è umano, non ho problemi con questo», commentache, però, sostiene come il problema sia il metodo usato. «Mi sono ritrovato l’arma a un metro da me e del passeggero. Ci ...