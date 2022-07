La vacanza senza smartphone col ' privilegio' della disconnessione

(Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - Spegnere loe accendere il tasto play dei sensi: è la scommessa - vinta -'digital detox experience' lanciata dalla Sardegna da due fratelli sardi, con la startup 'Logout Livenow' (Disconnettiti, vivi ora) diventato in pochi anni primo tour operator di vacanze di 'disintossicazione digitale' in Europa.è la parola d'ordine di Gavino e Giuliano Puggioni, 29 e 30 anni, di Sassari. "Il primo impegno che chiediamo ai partecipanti", spiega Gavino Puggioni all'AGI, "è mettere il proprio cellulare in una cassetta di sicurezza: Lo riavrà solo a fine". L'impatto non è sempre facile. "Alcuni partecipanti nelle prime ore dell'esperienza mostrano qualche difficoltà e un po' d'ansia nel non poter guardare le notifiche sullo schermo del telefono, ma poi si rilassano fino godersi il ...

'Logout Livenow' - disconnetti, vivi ora - è la startup nata in Sardegna prima della pandemia. Come funzione l'offerta (di nicchia) del primo tour operator specializzato nella 'disintossicazione digit ...