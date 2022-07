La tela mediorientale di Putin

Leggi su panorama

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Vladimirtesse la sua. Il presidente russo si è infatti recato in Iran, in quello che è stato il suo secondo viaggio all’estero da quando ha avviato l’invasione dell’Ucraina. L’occasione è stata la partecipazione alla nuova edizione del cosiddetto “formato di Astana”: consesso, nato nel 2017 e volto a cercare di stabilizzare la situazione in Siria. In questo contesto, il capo del Cremlino ha puntato innanzitutto a rafforzare i già saldi rapporti con Teheran: nei suoi colloqui con il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, e con l’ayatollah, Ali Khamenei, è emersa infatti la volontà di espandere le relazioni bilaterali tra i due Paesi e ridurre progressivamente l’uso del dollaro nelle transazioni internazionali. Non solo: è stato anche annunciato un accordo da 40 miliardi di dollari tra Mosca e Teheran nel settore ...