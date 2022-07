La tartelletta all’uovo che ha conquistato Milano

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Guscio croccante. Crema goduriosa. Dimensione perfetta: ben più appagante di un mignon ma abbastanza piccola da tenere a bada i sensi di colpa (tanto ne mangiamo comunque cinque o sei). Anche lasempre a dieta non riesce a resisterle… Latroneggia sui banconi delle pasticcerie cittadine, nei panni di “pastel de nata” in quelle più spagnoleggianti, o come “egg tart” (“daan tat” per i puristi) nelle pasticcerie cinesi, sempre più popolari soprattutto in zona Sarpi, cuore della comunità sinomeneghina. Ma chi dobbiamo ringraziare per cotanta bontà? Semplice: monaci e bucato. Il “pastel de nata”, letteralmente “pasta alla crema”, nasce all’inizio del XIX secolo nel Monastero dos Jerónimos a Belém, oggi grazioso quartiere alla periferia di Lisbona, dalla serie “la cucina degli avanzi”. I monaci, avvezzi all’uso ...