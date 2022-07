La super perizia dei Ris ' Rossi si lasciò cadere' Ma spunta il giallo del video cancellato

Pubblicità

dileguossi : RT @MariaDellaMoni6: CASO ROSSI, LA SUPER PERIZIA DEI CARABINIERI: «SI È LASCIATO CADERE». MA 9 FERITE RESTANO INCOMPATIBILI, SPUNTA IN EXT… - MariaDellaMoni6 : CASO ROSSI, LA SUPER PERIZIA DEI CARABINIERI: «SI È LASCIATO CADERE». MA 9 FERITE RESTANO INCOMPATIBILI, SPUNTA IN… - NoemiServizio : RT @GrigioLavoro: Se pensavate che la giustizia italiana avesse toccato il fondo con il caso #SerenaMollicone, non avete ancora sentito l'e… - infoitinterno : Caso Rossi, la super perizia dei carabinieri: «Si è lasciato cadere». Ma restano senza risposta molte domande - disinformate_it : 'David Rossi, la super-perizia: 'L’ipotesi più probabile è che si lasciò cadere'. I dubbi su 9 ferite' - HuffPost I… -

Come anticipato dal Qn, nelle 930 pagine della maxi, riassunte ieri dai responsabili dei reparti speciali e dal medico legale Vittorio Fineschi alla conferenza stampa indetta dal presidente ...Lo hanno detto i medici legali illustrando lasulla morte del manager. Secondo la relazione, Rossi è stato protagonista di 'un'azione tipica di una persona perfettamente cosciente. Gli ...I carabinieri: "Nessuno lo spinse, la dinamica non è compatibile". Nel filmato due persone escono dalla banca poco dopo la caduta. Il dolore della famiglia: "David poteva essere ancora vivo" ...David Rossi non è stato narcotizzato, si è aggrappato con le mani alla barra di protezione della finestra del suo ufficio e si è lasciato cadere ...