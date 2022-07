La Strada del Silenzio su Canale5 con un triplo episodio, Savas morirà? Anticipazioni 20 luglio (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo il tiepido debutto della scorsa settimana, La Strada del Silenzio torna su Canale5 con un altro triplo episodio in cui le indagini sul rapimento continuano mentre la vita di tutti i personaggi coinvolti continua a regalare sorprese interessanti e non solo al pubblico. L’appuntamento è fissato per oggi, 20 luglio, su Canale5 a partire dalle 21.20 circa con ben tre episodi dal titolo Il riscatto, Le colpe dei padri e La Strada del Silenzio in cui, a quattro giorni dal rapimento dei bambini, continua la logorante attesa delle famiglie pesando sulle singole situazioni personali e sulla vita di coppia. Thalea incaricata delle trattative, mette a dura prova la fiducia di Nasos. I genitori sono sempre di più dell’idea di pagare il ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo il tiepido debutto della scorsa settimana, Ladeltorna sucon un altroin cui le indagini sul rapimento continuano mentre la vita di tutti i personaggi coinvolti continua a regalare sorprese interessanti e non solo al pubblico. L’appuntamento è fissato per oggi, 20, sua partire dalle 21.20 circa con ben tre episodi dal titolo Il riscatto, Le colpe dei padri e Ladelin cui, a quattro giorni dal rapimento dei bambini, continua la logorante attesa delle famiglie pesando sulle singole situazioni personali e sulla vita di coppia. Thalea incaricata delle trattative, mette a dura prova la fiducia di Nasos. I genitori sono sempre di più dell’idea di pagare il ...

Pubblicità

il_cappellini : La sintesi di questa assurda giornata: il confuso agitarsi del M5S si conclude con la strada spalancata al governo… - TgrRaiFVG : Il rogo del Carso: decine di ettari in fiamme fra Doberdò e Duino Aurisina, a Sablici evacuate una ventina di perso… - lorepregliasco : La questione del numero legale mi pare un tecnicismo. Politicamente la strada mi pare segnata: Draghi andrà al Quir… - totofaz : @FootballAndDre1 A Cairo se lo trovo per strada (oggi a Torino non l'ho beccato) lo investo ??, ma più di tutto per… - ACmcoppola : RT @MaurilioVitto: G. Callaghan @LunaLeso @ANNAMAMARIABIA1 @aiaggaia @PaolaCorb @govi47 @Blackskorpion4 @ACmcoppola @MariaGiuliaDelf @E… -