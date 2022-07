La strada del silenzio, la nuova serie-thriller di Canale 5 entra nel vivo: si delineano il dramma psicologico e i confini del thriller (Di mercoledì 20 luglio 2022) Con la seconda puntata della nuova serie di Canale 5, La strada del silenzio, il thriller entra nel vivo. La storia, da semplice giallo inizia ad assumere le sfumature di un dramma psicologico. Doppie vite e intrighi vengono a galla e la sopravvivenza dei bimbi rapiti impone di svelare segreti indicibili. È una puntata avvincente questa seconda, trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset alle 21.20 (in streaming su Mediaset Infinity). Da guardare tutta d’un fiato. “La strada del silenzio”, le foto degli attori protagonisti ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 20 luglio 2022) Con la seconda puntata delladi5, Ladel, ilnel. La storia, da semplice giallo inizia ad assumere le sfumature di un. Doppie vite e intrighi vengono a galla e la sopravvivenza dei bimbi rapiti impone di svelare segreti indicibili. È una puntata avvincente questa seconda, trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset alle 21.20 (in streaming su Mediaset Infinity). Da guardare tutta d’un fiato. “Ladel”, le foto degli attori protagonisti ...

TgrRaiFVG : Il rogo del Carso: decine di ettari in fiamme fra Doberdò e Duino Aurisina, a Sablici evacuate una ventina di perso… - RaiNews : Mario #Draghi al @SenatoStampa: 'Non votare la fiducia a un governo di cui si fa parte è un gesto grave, impossibil… - FBiasin : Tra breve incontro #Zhang-#Marotta per fare il punto sulla questione #Bremer. L’appuntamento tra i dirigenti dell… - StradeAnas : Anche quest'anno, il piazzale al confine di Stato tra Italia e Francia, sulla #SS21 “del Colle della Maddalena' (CN… - SoloLibri : ?? “La strada del silenzio”: la leggenda che ha ispirato la serie tv: @emmabaccaglio #staseraintv ? -