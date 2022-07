La società contro lo Stato: il saggio di Pierre Clastres (Di mercoledì 20 luglio 2022) Per il pensiero occidentale lo Stato appare come l'inesorabile destino di ogni società civilizzata. Non stupisce dunque che per l'antropologia classica le società primitive siano solo anacronistiche sopravvivenze di un passato... Leggi su today (Di mercoledì 20 luglio 2022) Per il pensiero occidentale loappare come l'inesorabile destino di ognicivilizzata. Non stupisce dunque che per l'antropologia classica leprimitive siano solo anacronistiche sopravvivenze di un passato...

Pubblicità

MatteoTosato83 : @Matador1337 @la_stordita Appunto motivo in più per tacere e lavorare dopo aver perso uno scudetto contro dei scapp… - fausto_cag : @ClementiF No, ha evocato il tema della mobilitazione delle piazze come ragione per andare avanti mettendo la socie… - onesei : @jacopocoghe @ProVitaFamiglia @gasparripdl @MaresaBellucci @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @augustamontarul… - pat7331 : @BarbaraSacchini @acino2020 Ingrassi la tua autostima sentendoti pura e senza ombra rispetto alla società, con le t… - BISS01992 : @gvighini sei l'unico giornalista di Verona che ha ' le palle' di mettersi contro la società quando sbaglia, ci son… -