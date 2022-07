La sinistra mobilita anche i clochard per convincere Draghi a restare | “Ci aiuta molto”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 20 luglio 2022) La seguente, incredibile dichiarazione politica di sostegno al governo, è stata formulata l’altra sera, a piazza San Silvestro, a Roma, da un, infiltrato tra esponenti del centro, tra cui Maria Elena Boschi, che manifestavano con cartelli e slogan. “fa la differenza per tutto il Paese. L’Italia ha recuperato prestigio e credibilità con lui. Io che sono un barbone lo vedo, c’è un’attenzione verso di noi da parte dei servizi del Comune che prima non c’era ed èmerito di”. A parlare all’Adnkronos Emanuele, unche vive in piazza San Silvestro e che lunedì sera partecipava alla manifestazione a favore del presidente del Consiglio Marioorganizzata a Roma. Ilin aiuto di ...