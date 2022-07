La Serie A anche su Sky? Milano Finanza: la Lega Serie a spinge per un accordo con Dazn (Di mercoledì 20 luglio 2022) Secondo il quotidiano MilanoFinanza, Sky, Tim e Dazn starebbero provando a raggiungere un accordo per trasmettere tutte le partite di Serie A anche sul satellite e non solo su Dazn. A spingere per questa soluzione è la Lega Serie A che vorrebbe evitare un’altra stagione caratterizzata dai problemi di visione che hanno caratterizzato la piattaforma streaming. La Lega Serie A è preoccupata dal calo di spettatori della scorsa stagione, calo che quest’anno potrebbe persino aumentare visto l’aumento del costo dell’abbonamento Dazn. A proposito di abbonamenti, i consumatori dovrebbero sottoscrivere due ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 luglio 2022) Secondo il quotidiano, Tim estarebbero provando a raggiungere unper trasmettere tutte le partite disul satellite e non solo su. Are per questa soluzione è laA che vorrebbe evitare un’altra stagione caratterizzata dai problemi di visione che hanno caratterizzato la piattaforma streaming. LaA è preoccupata dal calo di spettatori della scorsa stagione, calo che quest’anno potrebbe persino aumentare visto l’aumento del costo dell’abbonamento. A proposito di abbonamenti, i consumatori dovrebbero sottoscrivere due ...

