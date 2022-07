La senatrice Granato è convinta che Draghi voglia far vaccinare fragili e anziani per ucciderli | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Tra i senatori intervenuti dopo le comunicazioni dia Palazzo Madama c’è anche Bianca Laura, ex M5S, tra i più ferventi oppositori del premier. La vicepresidente del Gruppo Uniti per la Costituzione – C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro) – Alternativa – P.C. – Ancora Italia – Progetto SMART – I.d.V. ha citato diversi argomenti antiscientifici per manifestare il suo dissenso contro l’ex presidente della Bce: “Oggi si chiude, ma forse no, la parentesi di un governo che non si è fatto scrupolo di portare avanti un’agenda internazionale senza logica e interesse pubblico – ha cominciato– Sono passati provvedimenti di una gravità inedita dai tempi del fascismo. Avete portato avanti misure che hanno tolto cittadini la possibilità di circolare, ai lavoratori di lavorare, a milioni di famiglie il sostentamento pur di ...