La rottura di Romeo Lega | «Vogliamo un nuovo governo che faccia gli interessi nazionali | oppure andiamo a votare» E Draghi lascia l’aula – Il video

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Un intervento durissimo, che potrebbe segnare la definitivada parte del centrodestra di. A pronunciarlo è il capogruppo della, Massimiliano, che detta condizioni molto dure, dicendo chiaramente a Marioche serve «uno il voto».punzecchia fin dal principio il premier dicendo che dal suo intervento iniziale gli sembrava che il problema fosse «sostenere il campo largo del Pd»: «Se è così non ci interessa, dobbiamo rendere conto ai nostri elettori e alla nostra base. Se l’obiettivo è invece salvare il paese, come io credo, vediamo un paio di scenari all’orizzonte. Il primo scenario è che il MoVimento cinque stelle non fa più parte della maggioranza di». E dunque le tematiche ...

