La resa del premier | “Draghi è caduto” Ma non sale al Colle stasera – LIVE

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Sei giorni dopo il “non voto” alla fiducia da parte dei Cinque Stelle, sei giorni dopo la salita al Quirinale, le dimissioni e il respingimento delle stesse da parte di Mattarella, Mariovede la fine del suo esecutivo. Non è bastata una settimana a ricucire i rapporti ormai logorati con le forze politiche. Dalle 9.30 è iniziata la lunga giornata del Senato della Repubblica che porterà a chiarire il quadro del governo che verrà. Dopo le comunicazioni delai senatori, è iniziato il dibattito che si concluderà in serata con una votazione sule risoluzioni in cui occorrerà capire la posizione del Movimento Cinque Stelle e del centrodestra. Il discorso del, molto duro su diversi temi, non è affatto piaciuto a gran parte dei partiti. Lega e M5S in testa. In tutta risposta, il centrodestra ha chiesto ufficialmente a ...