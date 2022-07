La rabbia dei tassisti è senza motivo | con loro vogliamo collaborare | il capo di Uber Italia offre la pace

Pubblicità

ilriformista : Vero capo dei 5 Stelle, #Travaglio ha prima aizzato #Conte ad affrontare #Renzi, e si è trovato sostituito da… - peppesimon : #crisidigoverno La rabbia repressa dei partiti: spettacolo indegno! - mariale47010626 : Ho sempre detestato i grillini. Per me hanno avuto il medesimo ruolo nefasto che è stato dei radicali. A volte pens… - Emilystellaemi2 : RT @laprimapaola: Per ogni delitto irrisolto, c'è sempre il colpevole a piede libero che festeggia , tra il dolore, rabbia e smarrimento de… - AgusGiacomo : @MartinoGoberti @BMG_Bund @PEI_Germany Beh almeno è la prova evidente che ci lasceranno in pace quest'inverno. Però… -

Il Riformista

I nuovi slogantassisti contro Uber lo hanno "sorpreso", ma " la loroè senza motivo ". Non chiede la liberalizzazione del mercato delle licenze, ma "un ammodernamento della legge sui trasporti, perché ...Si continuerà a trattare nelle prossime ore, ma il rientro a Milano di Maldini e Massara senza De Ketelaere alimenta lae fa crescere le pauretifosi rossoneri, che sui social non hanno ... Apre ai killer e muore, la rabbia della moglie di Robin Hood: “Non è camorrista, lavorava per un pac... "Come si può facilmente riscontrare sia dal comunicato pubblicato sul sito e su tutte le piattaforme digitali dell'Ente e inviato, come sempre e in maniera ...Il blitz di Maldini e Massara in Belgio per accelerare la trattativa con il Club Brugge per De Ketelaere avvicina le parti, ma fa infuriare i tifosi sui social ...