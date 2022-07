"La rabbia dei tassisti è senza motivo, con loro vogliamo collaborare": il capo di Uber Italia offre la pace (Di mercoledì 20 luglio 2022) Intervista a Lorenzo Pireddu, dal 2019 general manager della divisione Italiana del colosso californiano. "Non vogliamo liberalizzazioni, ma ammodernare la legge del 1992 sui trasporti". E sul discorso di Draghi, che al Senato ha ribadito la necessità di una riforma della... Leggi su repubblica (Di mercoledì 20 luglio 2022) Intervista a Lorenzo Pireddu, dal 2019 general manager della divisionena del colosso californiano. "Nonliberalizzazioni, ma ammodernare la legge del 1992 sui trasporti". E sul discorso di Draghi, che al Senato ha ribadito la necessità di una riforma della...

matteograndi : Siamo in mano a degli incapaci irresponsabili (M5S, Lega e FI) e a dei finti responsabili (PD) che con Conte ci van… - fattoquotidiano : Ha avuto dubbi fino all’ultima curva, per il morso costante dei governisti e per le pressioni, fortissime, del Pd.… - GioMelandri : #PoveraItalia. La guerra in #Ucraina è arrivata anche qui.I tre partiti che prima o dopo sono stati putiniani hanno… - smilypapiking : RT @giuseppetp55: Vedere stamattina lo spread,la borsa,vedere rispuntare Tremonti,quello che con la cultura non si mangia,vedere ieri sera… - mickycaruso : RT @fattoquotidiano: Ha avuto dubbi fino all’ultima curva, per il morso costante dei governisti e per le pressioni, fortissime, del Pd. Ma… -