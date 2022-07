La proposta della Lega a Draghi: "Noi ci siamo ma con governo e maggioranza nuovi" (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - Il presidente del Consiglio Mario Draghi nell'Aula del Senato ha lanciato un vero e proprio guanto di sfida ai partiti. "Siete pronti" a sottoscrivere un nuovo patto di fiducia? La risposta va data agli italiani non a me, l'interrogativo del premier che ha inteso sgombrare il campo da veti e bandierine che fino a ieri sera alcuni partiti della maggioranza, a detta di Draghi, ancora ponevano sul tavolo. Si è aperta ora una fase di riflessione nel Movimento 5 stelle e nei partiti del centrodestra. I pentastellati sono riuniti con il presidente Giuseppe Conte e sarebbero orientati a strappare. Ma anche nel centrodestra c'è, secondo quanto di apprende, irritazione per i toni duri usati dal premier. Anche Salvini sta incontrando i suoi. martedì i leader del centrodestra hanno cercato di ottenere da ... Leggi su agi (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - Il presidente del Consiglio Marionell'Aula del Senato ha lanciato un vero e proprio guanto di sfida ai partiti. "Siete pronti" a sottoscrivere un nuovo patto di fiducia? La risposta va data agli italiani non a me, l'interrogativo del premier che ha inteso sgombrare il campo da veti e bandierine che fino a ieri sera alcuni partiti, a detta di, ancora ponevano sul tavolo. Si è aperta ora una fase di riflessione nel Movimento 5 stelle e nei partiti del centrodestra. I pentastellati sono riuniti con il presidente Giuseppe Conte e sarebbero orientati a strappare. Ma anche nel centrodestra c'è, secondo quanto di apprende, irritazione per i toni duri usati dal premier. Anche Salvini sta incontrando i suoi. martedì i leader del centrodestra hanno cercato di ottenere da ...

Pubblicità

ale_dibattista : Nessuno parla più di negoziato. Solo armi, armi e ancora armi. Si parla meno della guerra in Ucraina ma oggi il ris… - marcoconterio : ?? ???? Ore decisive per il futuro di Paulo #Dybala. Confermata la proposta ufficiale di quattro stagioni della #Roma… - CarloCalenda : Berlusconi si dichiara perno della coalizione ma oramai è la ruota di scorta di Salvini e Meloni. Il PD cerca di te… - Kreky_ : RT @ainnantis: CAPPELLACCI E IL NUOVO PACCO UNIONISTA di @franciscusedda A conoscere un po' di storia politica della Sardegna ci si render… - _lubeck : @stacce2021 Così come l'accenno alle modifiche al RdC: una vaghezza intollerabile. Il governo ha nel cassetto la pr… -