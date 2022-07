La prima gita in mare a 90 anni, foto virale sul web. Il nipote skipper: era un sogno (Di mercoledì 20 luglio 2022) Orosei (Nuoro), 20 luglio 2022 - La prima gita in mare a 90 anni . È l'età di Giuseppe Chessa , pastore di Galtelli (Orosei) . Eccolo nel video del nipote Giuseppe junior , lo skipper dell'avventura, ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Orosei (Nuoro), 20 luglio 2022 - Laina 90. È l'età di Giuseppe Chessa , pastore di Galtelli (Orosei) . Eccolo nel video delGiuseppe junior , lodell'avventura, ...

