La prescolarizzazione ha anche vantaggi o solo effetti negativi secondo la scienza?

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Per la legge italiana (articolo 147 del Codice Civile) è obbligo dei genitori “mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni”. Come tutto questo si concretizzi praticamente è la grande sfida che ogni genitore, sia singolarmente che all’interno della famiglia, è chiamato a vivere. Una sfida spesso complessa perché legata a scelte da compiere per il bene del bambino; con la criticità di comprendere cos’è bene per il piccolo in relazione alla sua età e alle competenze e abilità che egli ha acquisito. Tra le scelte più delicate e come vedremo per molti aspetti paradossali che i genitori devono compiere è quella legata alladei bambini. È un bene che i bambini imparino precocemente a leggere e a scrivere o è più sano che queste acquisizioni vengano rimandate all’inizio ...