La politica non ha più capacità di “ascolto” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 19 luglio all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Dalla Camera al Senato, da Palazzo Chigi al Quirinale. Nuova “via crucis” per la politica dell’infuocata estate 2022: un malinconico “rosario-corteo di interventi” che trasformano le aule parlamentari in confessionali ipocritamente arroganti dove pochi, tra quanti intervengono, hanno coraggio e onestà intellettuale di ripensare criticamente il proprio operato. Da qui le poche vie d’uscita, fra le molte fumose, capaci di incidere produttivamente sui problemi che tramortiscono il Paese. Spettacolo deprimente che fa ricordare le invettive di Eugenio Scalfari quando osservava, con piena ragione e stimolante spirito critico, che i partiti erano diventati “aridi ossi di seppia”. Paese legale e Paese reale sempre più distanti. Istituzioni ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 luglio 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 19 luglio all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Dalla Camera al Senato, da Palazzo Chigi al Quirinale. Nuova “via crucis” per ladell’infuocata estate 2022: un malinconico “rosario-corteo di interventi” che trasformano le aule parlamentari in confessionali ipocritamente arroganti dove pochi, tra quanti intervengono, hanno coraggio e onestà intellettuale di ripensare criticamente il proprio operato. Da qui le poche vie d’uscita, fra le molte fumose, capaci di incidere produttivamente sui problemi che tramortiscono il Paese. Spettacolo deprimente che fa ricordare le invettive di Eugenio Scalfari quando osservava, con piena ragione e stimolante spirito critico, che i partiti erano diventati “aridi ossi di seppia”. Paese legale e Paese reale sempre più distanti. Istituzioni ...

