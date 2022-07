ilfoglio_it : Il viceministro dell'Economia: 'L'ex premier porta il M5s tra sovranisti e populisti. Molti grillini sosterranno il… - HuffPostItalia : La politica al collasso chiamò Draghi, la politica suicida se ne libera - GiovanniArcadu : Si va a votare con una classe politica imbarazzante, non sono riusciti ad eleggere un Presidente della Repubblica,… - Martina_Pluda : 2/9 La scelleratezza umana e le temperature sempre più alte, riconducibili anch’esse alla deresponsabilizzazione po… - daisita_g : RT @gauchonews: “#Argentina sull’orlo del collasso”: affondo del Financial Times su #economia, #politica, debito, #FMI -

L'HuffPost

Dopo l'apertura della crisi, giovedì scorso, aveva cercato l'ennesima mediazione per evitare ildella legislatura. Aveva respinto le dimissioni di Mario Draghi per "parlamentarizzare" la ...... gli Stati Uniti hanno cominciato a chiudere il loro "momento unipolare" scaturito daldell'Unione sovietica. Dal 2008 gli Stati Uniti si sono concentrati sullainterna e sulle ... La politica al collasso chiamò Draghi, la politica suicida se ne libera (di A. De Angelis) Il capolavoro populista va contro il sentimento popolare, getta l'Italia nel caos e fa gioire Putin. Pd al bivio, fra un'alleanza di piccolo cabotaggio senza ...Dunque, oggi si consuma il finale di partita per il governo Draghi nato a febbraio 2021, che l’altro ieri ha firmato lo storico accordo con l’Algeria per aumentare drasticamente le forniture di gas. C ...