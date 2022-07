La pericolosa caravella portoghese ha raggiunto il Mar Mediterraneo: quali sono i rischi per l’uomo? (Di mercoledì 20 luglio 2022) La caravella portoghese, conosciuta anche con il nome scientifico Phisalia phisalis, è una delle cinque meduse più pericolose presenti nel bacino Mediterraneo. Originaria dell’Oceano Atlantico, la caravella portoghese è in realtà non una medusa ma un sifonoro, ed è stata avvistata sempre più frequentemente lungo le coste italiane; pur avendo un corpo relativamente piccolo (al massimo 30 cm), possiede i tentacoli più lunghi del mondo che, fortemente urticanti, possono raggiungere una lunghezza pari a 20 m negli esemplari più grandi o 10 m in quelli di medie dimensioni. Una delle maggiori curiosità legate alla caravella portoghese è principalmente associata al suo corpo, dotato di una sacca contenente gas che le consente di galleggiare, e di una sorta di ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 20 luglio 2022) La, conosciuta anche con il nome scientifico Phisalia phisalis, è una delle cinque meduse più pericolose presenti nel bacino. Originaria dell’Oceano Atlantico, laè in realtà non una medusa ma un sifonoro, ed è stata avvistata sempre più frequentemente lungo le coste italiane; pur avendo un corpo relativamente piccolo (al massimo 30 cm), possiede i tentacoli più lunghi del mondo che, fortemente urticanti, posraggiungere una lunghezza pari a 20 m negli esemplari più grandi o 10 m in quelli di medie dimensioni. Una delle maggiori curiosità legate allaè principalmente associata al suo corpo, dotato di una sacca contenente gas che le consente di galleggiare, e di una sorta di ...

