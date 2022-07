La nuova tempesta solare metterà a rischio comunicazioni e segnali Gps: ecco cosa aspettarci (Di mercoledì 20 luglio 2022) E’ in corso una nuova tempesta solare, ed è massima allerta per quanto riguarda le comunicazioni radio e i segnali Gps. Come riferisce Il Messaggero attraverso il proprio sito web, la tempesta sta interessando il nostro pianeta dalla giornata di ieri, lunedì 19 luglio 2022, dopo essere stata predetta dalla Nasa, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti, e poi confermata dalla dottoressa Tamitha Skov, una fisica meteorologica spaziale. tempesta solare, 20/7/2022 – Computermagazine.itAttraverso un tweet l’esperta ha fatto sapere di aver osservato un’aurora boreale, che è una delle conseguenze tipiche delle tempeste solari, scrivendo sul social del cinguettio: «Confermato! Stiamo già vedendo l’aurora in Alberta, in Canada, durante questa ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022) E’ in corso una, ed è massima allerta per quanto riguarda leradio e iGps. Come riferisce Il Messaggero attraverso il proprio sito web, lasta interessando il nostro pianeta dalla giornata di ieri, lunedì 19 luglio 2022, dopo essere stata predetta dalla Nasa, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti, e poi confermata dalla dottoressa Tamitha Skov, una fisica meteorologica spaziale., 20/7/2022 – Computermagazine.itAttraverso un tweet l’esperta ha fatto sapere di aver osservato un’aurora boreale, che è una delle conseguenze tipiche delle tempeste solari, scrivendo sul social del cinguettio: «Confermato! Stiamo già vedendo l’aurora in Alberta, in Canada, durante questa ...

