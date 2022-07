La moglie Kobe Bryant è in Italia: cosa fa qui Vanessa dopo la tragica morte del marito (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sono comparse poche ore fa, sul profilo della moglie del campione di basket Kobe Bryant, Vanessa, delle foto di una delle nostre città del Sud. Scopriamone il motivo. Kobe Bryant poteva essere definito il re della NBA. Sono stati davvero tantissimi i successi che Kobe ha collezionato nella sua carriera di giocatore di basket. Ha vinto per ben 5 volte il campionato della NBA e due medaglie d'oro alle olimpiadi per il suo Paese a Pechino nel 2008 ed a Londra nel 2012. Purtroppo il campione nel 2020 è stato vittima di un incidente in elicottero mentre accompagnava la sua bambina ad una partita. Entrambi hanno perso la vita lasciando un enorme vuoto nel cuore di tutti. Forse in pochi sanno che il campione dei Los Angeles Lakers e della nazionale americana di Basket ha ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sono comparse poche ore fa, sul profilo delladel campione di basket, delle foto di una delle nostre città del Sud. Scopriamone il motivo.poteva essere definito il re della NBA. Sono stati davvero tantissimi i successi cheha collezionato nella sua carriera di giocatore di basket. Ha vinto per ben 5 volte il campionato della NBA e due medaglie d'oro alle olimpiadi per il suo Paese a Pechino nel 2008 ed a Londra nel 2012. Purtroppo il campione nel 2020 è stato vittima di un incidente in elicottero mentre accompagnava la sua bambina ad una partita. Entrambi hanno perso la vita lasciando un enorme vuoto nel cuore di tutti. Forse in pochi sanno che il campione dei Los Angeles Lakers e della nazionale americana di Basket ha ...

