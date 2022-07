La Juventus regina del mercato | quanti soldi spesi per affari geniali

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Laè sempre stato il team italico più attento ale desideroso di fare grandi squadre sfruttando dei colpi di genio puri. Se c’è una squadra che è sempre stata in grado di poter piazzare dei colpi a dir pocospendendo nel complesso poco, quella è stata senza ombra di dubbio lacon l’affare Bremer che dimostra ancora una volta come bianconeri rappresentino assolutamente il massimo da un punto di vista delle squadre italiane e che riesca ancora una volta a soffiare i giocatori alle realtà rivali. PixabayQuando ormai tutto sembrava pronto per il passaggio di Bremer dal Torino all’Inter ecco che a un certo punto lasi è inserita nel miglior modo possibile all’interno della trattativa spendendo ben 50 milioni di euro ed è riuscita a far proprio il difensore ...

Chi ha visto la 'Regina di scacchi' sa già di cosa parliamo. Per chi non avesse spulciato il catalogo di Netflix, ecco una sintesi. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, passato al Bayern Monaco, ma piazza subito un gran colpo al centro della difesa: battuta la concorrenza per Bremer del Torino La Juventus si candida ad essere la regina del mercato estivo 2022.