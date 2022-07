La frecciata di Draghi alla Lega: «Non si sostengono proteste non autorizzate e violente». Rixi: «Avrei fatto un discorso più rispettoso dei tassisti» – Il video (Di mercoledì 20 luglio 2022) «Ora c’è bisogno di un sostegno convinto all’azione dell’esecutivo, non di un sostegno a proteste non autorizzate, talvolta violente contro la maggioranza di governo», ha detto Mario Draghi durante il suo intervento di questa mattina, 20 luglio, in Senato. Una frecciatina ai partiti che, nelle ultime settimane, si sono schierati a favore delle proteste su scala nazionale dei tassisti, contrari all’approvazione del dl Concorrenza. Quindi, alla Lega, che, attraverso le parole del deputato Edoardo Rixi, conferma di essersi sentita presa in causa e ribadisce il suo appoggio alla categoria dei tassisti: «Fossi stato in Draghi, Avrei fatto un ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 luglio 2022) «Ora c’è bisogno di un sostegno convinto all’azione dell’esecutivo, non di un sostegno anon, talvoltacontro la maggioranza di governo», ha detto Mariodurante il suo intervento di questa mattina, 20 luglio, in Senato. Una frecciatina ai partiti che, nelle ultime settimane, si sono schierati a favore dellesu scala nazionale dei, contrari all’approvazione del dl Concorrenza. Quindi,, che, attraverso le parole del deputato Edoardo, conferma di essersi sentita presa in causa e ribadisce il suo appoggiocategoria dei: «Fossi stato inun ...

