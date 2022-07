La first lady ucraina incontra Joe e Jill Biden a Washington Poi parla al Congresso Usa | “Più aiuti per combattere la Russia”

Pubblicità

Un lungo applauso e una standing ovation hanno accolto laucraina Olena Zelenska al Congresso Usa. "E' molto importante per me e per il mio Paese essere qui", ha detto la moglie del presidente ucraino sottolineando di voler parlare ai deputati "...Laucraina, Olena Zelenska , è a Washington per incontrare il presidente americano, Joe Biden , e la sua omologa, Jill Biden . Atterrata ieri, è stata accolta dai due inquilini della Casa ...Ukrainian first lady Olena Zelenska appealed to U.S. lawmakers on Tuesday to provide more help to her country as it struggles against a five-month-long Russian invasion, saying weapons could help ...Ukraine's first lady Olena Zelenska, highlighting the civilian victims of war in her country, implored Congress to provide additional weapons and air defense systems to Ukraine as Russia's invasion ...