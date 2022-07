La figlia disabile ha un incidente con la carrozzina | padre muore per salvarla

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Annegato nel canale nel tentativo di salvare lacaduta in acqua con la. Lawrence Casey è morto a 86 anni, dopo un salto nel Bude Canal, in Cornovaglia, per salvare la sua Jessica, 27 anni, costretta a vivere su unaa causa di una grave disabilità. Come spesso accadeva,si trovavano a passeggio lungo il canale Bude e per cause ancora da capire la ragazza ha perso il controllo del suo scooter elettrico cadendo all’interno del canale. Lawrence Casey non ci ha pensato un attimo e si è lanciato in soccorso dellache nel frattempo rischiava di annegare. Nel frattempo alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi e si sono gettati in acqua per salvare i due. Lawrence Casey è morto salvando lacaduta dalla ...