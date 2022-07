La crisi di Governo vista dai meme più divertenti sui social

(Di mercoledì 20 luglio 2022) La giornata politica che ha portato alladied alla fine dell'esecutivo di Draghi è stata seguita con molta attenzione dagli italiani. Chi con rabbia, chi con preoccupazione e chi, moltissimi, con ironia. Questi alcuni deipiùcomparsi suiSuperMario is gone #dipic.twitter.com/zteSqNyqhZ— Alessandro Rubino (@ARubino It) July 20, 2022 #diSpoiler pic.twitter.com/VJX2fPEsTL— Sim ? (@SimoneGiovani) July 20, 2022 Mood.#dipic.twitter.com/ziW32jNswy— Francesco Perugini (@fraperu1) July 20, 2022 Senza Parole...#di#Draghi #Mattarella pic.twitter.com/MYdVDqKRVk— Conosco un ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - GianniGirotto : secondo Draghi è chi 'ha disegnato i meccanismi di cessione del credito colpevole della situazione crisi di migliai… - StufaMarcia1 : RT @AntonioSocci1: Veronica Gentili, a cui Rete 4 ha dato la prima e la seconda serata sulla crisi di governo, è già in campagna elettorale… - CCanadese : Italia, il governo Draghi agli sgoccioli: elezioni più vicine -

La giornata politica che ha portato alladied alla fine dell'esecutivo di Draghi è stata seguita con molta attenzione dagli italiani. Chi con rabbia, chi con preoccupazione e chi, moltissimi, con ironia. Questi alcuni dei meme ......Quirinale e dellaaperta dal M5s. "In questo giorno di follia il Parlamento decide di mettersi contro l'Italia. Noi abbiamo messo tutto l'impegno possibile per evitarlo e sostenere il...La presidente Maria Elisabetta Casellati riferendo l’esito della votazione sulla fiducia al premier Draghi ha riferito in Aula al Senato che quest’ultimo conferma la fiducia al governo approvando la r ...Il M5S al Senato è rimasto compatto, ma l'epilogo del governo Draghi sarà anche il bivio per molti grillini che da tempo non condividono la linea. E Giuseppe Conte ha provato ...