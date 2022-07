La Cremonese guarda in Francia: nel mirino due giocatori del Digione (Di mercoledì 20 luglio 2022) Malgrado l’ innesto di ben dieci giocatori, non si ferma la campagna di rafforzamento dei grigiorossi che stanno cercando di puntellare centrocampo e attacco. Per questo adesso la Cremonese guarda in Francia, al Digione, dove militano due prospetti ritenuti molto interessanti. La Cremonese guarda in Francia: chi sono i due obiettivi dei grigiorossi? I lombardi hanno individuato in Aurelien Scheidler il profilo giusto per il reparto avanzato. Il ds Giacchetta ha gia intensificato i contatti con il Digione che ora sta valutando l’offerta di un milione e mezzo giuntagli. Per ciò che concerne la mediana, riflettori puntati su Alexandru Dobre, 23enne rumeno, esterno sinistro. Anche qui l’offerta è pari a quella presentata per il suo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 20 luglio 2022) Malgrado l’ innesto di ben dieci, non si ferma la campagna di rafforzamento dei grigiorossi che stanno cercando di puntellare centrocampo e attacco. Per questo adesso lain, al, dove militano due prospetti ritenuti molto interessanti. Lain: chi sono i due obiettivi dei grigiorossi? I lombardi hanno individuato in Aurelien Scheidler il profilo giusto per il reparto avanzato. Il ds Giacchetta ha gia intensificato i contatti con ilche ora sta valutando l’offerta di un milione e mezzo giuntagli. Per ciò che concerne la mediana, riflettori puntati su Alexandru Dobre, 23enne rumeno, esterno sinistro. Anche qui l’offerta è pari a quella presentata per il suo ...

Pubblicità

Charlito0374 : @rob_carnevale @VDonatello @juventusfc A guarda io lo metterei dentro al forno, cosa ci sia dietro al ritorno a par… - ohib16 : @LucaRighetti6 @ninni_lombardo @massimozampini Ma dai. Guarda che se allo stadium arriva uno con la maglia del Live… - sportli26181512 : Cremonese: tris di obiettivi oltre a Tsadjout: Non solo Tsadjout, per cui si sta per chiudere l'accordo a titolo de… - ZonaBianconeri : RT @jackcalvarosie: #Braida “#Fagioli ve lo riprendete alla #Cremonese? Guarda, se ce lo lasciano sì. Per il momento no, però…” ????? #Calc… - jackcalvarosie : #Braida “#Fagioli ve lo riprendete alla #Cremonese? Guarda, se ce lo lasciano sì. Per il momento no, però…” ?????… -