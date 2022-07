La consapevolezza di Lizzo «Il mio corpo non è una moda»

Pubblicità

ilmanifesto : La consapevolezza di Lizzo, il ritorno di Paolo Nutini e il live set romano della nuova formazione di Thom Yorke: T… -

Vanity Fair Italia

...dei suoni più amati sta facendo il suo ritorno attraverso canzoni come 'About Damn Time' di(...alla base di un interesse più ampio nei confronti del K - pop e di una crescente......dei suoni più amati sta facendo il suo ritorno attraverso canzoni come 'About Damn Time' di(...alla base di un interesse più ampio nei confronti del K - pop e di una crescente... BET Awards 2022, i più bei look delle celeb sul red carpet