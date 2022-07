“La belle époque” | con la musa di Truffaut nel metaverso amore

Pubblicità

SkySportF1 : ?? LA BELLE EPOQUE ?? ?? Non prendete altri impegni, mi raccomando? ? ?? Venerdì #FP1 alle 14.00, #FP2 alle 17.00 ?? Sa… - IOdonna : Dopo quarant'anni insieme, la relazione tra Marianne e Victor sembra al capolinea, ma un viaggio indietro nel tempo… - dilul68 : Segnalo un bel film su rai3 questa sera. - Raiofficialnews : 'C'est la comédie': otto film francesi in prima visione su @RaiTre, dal #20luglio fino al 7 settembre. Il viaggio… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: ?? LA BELLE EPOQUE ?? ?? Non prendete altri impegni, mi raccomando? ? ?? Venerdì #FP1 alle 14.00, #FP2 alle 17.00 ?? Sabato #FP… -

L'Opinionista

Chiude la giornata Arturo Brachetti che porterà il pubblico in un'epoca leggendaria e di grandi trasformazioni come la Parigi della, al centro del suo ultimo podcast "Et voilà", ...Per questo vi consigliamo di vedere stasera in tv La(2019) scritto e diretto da Nicolas Bedos. Su Rai 3 alle 21.20 l'amore di Daniel Auteuil per ci insegna che il romanticismo non ha ... I programmi in tv oggi, 20 luglio 2022: film e intrattenimento