Kia EV6 nella collezione permanente del Museo dell’Automobile

(Di mercoledì 20 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Kia EV6 stupisce ancora una volta. Dopo l’apprezzamento globale culminato con la vittoria del prestigioso COTY 2022, il crossover 100% elettrico di Kia sigla un altro importantissimo trauardo in una delle location più iconiche dell’automobilismo italiano. Grazie a una collaborazione tra Kia Italia e la direzione delNazionale, per la prima volta una vettura asiatica entreràdel MAUTO. Ma lo farà a suo modo, tenendo fede allo slogan del brand “Movement that inspires”, presentandosi così agli occhi dei visitatori delinsieme all’opera “Moving Inspiration” realizzata in occasione del lancio commerciale dal duo di creativi Ludovica+Roberto Palomba. “Kia EV6 è arrivata sul mercato italiano diventando un ...

, per la prima volta una vettura asiatica entra nella collezione permanente del MAUTO. A suo modo, forte anche del titolo di Car of the year 2022 , tenendo fede allo slogan del brand " Movement ...