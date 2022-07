PubblicitĂ

KiaItalia : Kia EV6 diventa opera d'arte ed entra nella collezione permanente del MAUTO. L'Auto dell'Anno 2022 è la prima vettu… - ledicoladelsud : Kia EV6 nella collezione permanente del Museo dell’Automobile - Italpress : Kia EV6 nella collezione permanente del Museo dell’Automobile - ANSA_Motori : Per la prima volta una vettura asiatica entra nella collezione permanente del Mauto di Torino, una delle location p… - QuotidianoMotor : Kia EV6 Mauto: la prima auto asiatica nella collezione permanente del museo -

MILANO -stupisce ancora una volta. Dopo l'apprezzamento globale culminato con la vittoria del prestigioso COTY 2022, il crossover 100% elettrico disigla un altro importantissimo trauardo in una ...MILANO -stupisce ancora una volta. Dopo l'apprezzamento globale culminato con la vittoria del prestigioso COTY 2022, il crossover 100% elettrico disigla un altro importantissimo trauardo in una ...MILANO (ITALPRESS) - Kia EV6 stupisce ancora una volta. Dopo l'apprezzamento globale culminato con la vittoria del prestigioso COTY 2022, il crossover 100% ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalitĂ tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalitĂ come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...