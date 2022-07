Juventus | ufficiale | Bremer ha firmato fino al 2027

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Gleisonè un nuovo giocatore della. Il brasiliano è arrivato questa mattina al J Medical per sostenere le visite mediche di ritiro, prima di firmare il contratto che lo legherà ai bianconerial. “Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Torino F.C. S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore GleisonSilva Nascimento a fronte di un corrispettivo di € 41,0 milioni, pagabili in tre esercizi; oltre ad oneri accessori, incluso il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA,ad un massimo di € 3,6 milioni. Inoltre sono previsti premiad un massimo di € 8,0 milioni al verificarsi di determinati obiettivi ...