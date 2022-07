Juventus: Ranocchia rinnova fino al 2026 e va al Monza (Di mercoledì 20 luglio 2022) Rinnovo e poi prestito, è questa la strategia della Juventus per Filippo Ranocchia. Il gioiellino bianconero, classe 2001, ha prolungato il suo contratto fino al 2026 e adesso è pronto a trasferirsi ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) Rinnovo e poi prestito, è questa la strategia dellaper Filippo. Il gioiellino bianconero, classe 2001, ha prolungato il suo contrattoale adesso è pronto a trasferirsi ...

