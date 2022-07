Juventus, Rabiot non parte per la tournée negli Stati Uniti: “Motivi personali” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il centrocampista francese dei bianconeri rinuncia alla tournée della squadra di Massimiliano Allegri negli USA Leggi su golssip (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il centrocampista francese dei bianconeri rinuncia alladella squadra di Massimiliano AllegriUSA

