Juventus, Gazzetta: "Morata per il nuovo peso offensivo bianconero" (Di mercoledì 20 luglio 2022) Juventus, Gazzetta- Come scrive la Gazzetta oggi la Juventus è alla ricerca di un nuovo attaccante e ha messo le mirino ancora Morata. "L'attaccante In attesa del recupero a pieno regime di Federico Chiesa, nel 4-3-3 del tecnico è palese manchi un esterno offensivo a sinistra da affiancare a Di Maria e Vlahovic nel tridente. Nelle amichevoli odierne, dopo la partenza di Pjaca in direzione Sampdoria, si può coprire la falla con Moise Kean, tra l'altro ripresentatosi alla Continassa in forma fisica smagliante, o un giovane tra i promettenti Soulé e Aké. Ma è ovvio che Allegri si aspetti un rinforzo di qualità nel reparto. Fosse solo per Max, ci sarebbe già un nome e cognome designato: Alvaro Morata. Ancora lui. L'attaccante spagnolo è rientrato ...

