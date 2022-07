Juventus, CdS: “Dopo Bremer c’è anche Milenkovic” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Juventus, CDS- Come riporta ad oggi il CdS, la Juventus vuole davvero mettere in chiaro e in piena sicurezza per il futuro la difesa. “Inizia quindi una nuova era nella difesa juventina. Bremer eredita il ruolo che era dell’olandese, di ponte verso il futuro. Il suo era il secondo nome della personalissima lista stilata da Massimiliano Allegri per rinforzare il reparto Dopo Koulibaly, passato al Chelsea, e il tecnico è stato accontentato. Adesso Max inizierà a costruire il nuovo tandem con Bonucci, l’ultimo superstite del reparto dei nove scudetti consecutivi. Gleison porta caratteristiche simili a quelle di Chiellini: fisicità, anticipo, intensità, reattività, personalità. E anche gol, visto che è il centrale che ha segnato più reti negli ultimi tre campionati di serie A: 11 in totale. Rispetto al ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 20 luglio 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS, lavuole davvero mettere in chiaro e in piena sicurezza per il futuro la difesa. “Inizia quindi una nuova era nella difesa juventina.eredita il ruolo che era dell’olandese, di ponte verso il futuro. Il suo era il secondo nome della personalissima lista stilata da Massimiliano Allegri per rinforzare il repartoKoulibaly, passato al Chelsea, e il tecnico è stato accontentato. Adesso Max inizierà a costruire il nuovo tandem con Bonucci, l’ultimo superstite del reparto dei nove scudetti consecutivi. Gleison porta caratteristiche simili a quelle di Chiellini: fisicità, anticipo, intensità, reattività, personalità. Egol, visto che è il centrale che ha segnato più reti negli ultimi tre campionati di serie A: 11 in totale. Rispetto al ...

