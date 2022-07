Juventus, Bremer si presenta: “È grazie al destino che sono qui” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Juventus destino- La Juventus continua la sua preparazione in vista della nuova stagione, i bianconeri sono attivi sul mercato in entrata, dopo il colpaccio Bremer. Juventus, Bremer si presenta: “È grazie al destino se son qui” Gleison Bremer, neo acquisto dei bianconeri, si è presentato per la prima volta davanti ai microfono ufficiali del club bianconero. Ha parlato del destino che l’ha indirizzato fin qui e degli obbiettivi da raggiungere. Ecco di seguito, le parole del brasiliano: Sulla scelta del club bianconero: “La Juventus è una squadra che vuole sempre vincere e anche io ho l’ambizione di vincere. Ho parlato un po’ anche con Chiellini e ho ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 20 luglio 2022)- Lacontinua la sua preparazione in vista della nuova stagione, i bianconeriattivi sul mercato in entrata, dopo il colpacciosi: “Èalse son qui” Gleison, neo acquisto dei bianconeri, si èto per la prima volta davanti ai microfono ufficiali del club bianconero. Ha parlato delche l’ha indirizzato fin qui e degli obbiettivi da raggiungere. Ecco di seguito, le parole del brasiliano: Sulla scelta del club bianconero: “Laè una squadra che vuole sempre vincere e anche io ho l’ambizione di vincere. Ho parlato un po’ anche con Chiellini e ho ...

